Найкращі та найдивніші вбрання зірок на гала-вечері LACMA та Gucci (фото)

Хто прийшов на гала-вечерю музею мистецтв LACMA 2021 / Фото: Getty Images
Зірковий захід відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес, за підтримки будинку Gucci. Організаторами виступили актор Леонардо Ді Капріо та представниця LACMA Єва Чоу.
Цього року дуже багато зірок відвідало івент. Найвідвертіші образи були у 19-річної Біллі Айліш, яка все частіше відмовляється від закритого одягу, та Ель Фаннінг, що прибула на захід у чорній сукні від Gucci.
Хейлі Бібер з'явилася на килимовій доріжці у чудовій білій сукні Saint Laurent.
Білий аутфіт обрав також актор та музикант Джаред Лето, якому, до речі, цьогоріч виповниться 50.
Меггі Джілленгол обрала чорну сукню з глибоким вирізом на грудях та об'ємними рукавами. Дуже елегантно!
Брат Меггі – актор Джейк Джілленгол – одягнув костюм найприємніших кольорів для будь-якого українця. Мій особистий лідер на івенті (після Лето).
Рудоволоса красуня Флоренс Велч (Florence and the Machine) одягла атласну блакитну сукню, у якій вона нагадує персонажа з ельфійських казок.
Майлі Сайрус позувала перед камерами у повністю квітковому аутфіті від Balenciaga. Тут навіть слова зайві...
Один із найпопулярніших виконавців цього року Lil Nas X одягнув жовтий костюм Gucci з пір'ям на рукавах.
Актриса Кірстен Данст у чорно-білій сукні Gucci із сіткою.
Періс Гілтон пройшлася перед папараці у супроводі свого нареченого Картера Реума.
Актриса Сальма Хаєк у блискучій сукні Gucci.
Нещодавно в український прокат вийшов фільм студії Marvel "Вічні", в якому одну із головних ролей виконала Сальма Хаєк. Рецензію на кінокомікс читайте тут.
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