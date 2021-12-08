Найкращі пісні року: Billboard назвав найхітовіші композиції 2021

Кращу пісні 2021 - Billboard / Фото: Getty Images

Багато музичних композицій стали справжніми хітами, а деякі здобули відразу кілька нагород. Так, нещодавно свій рейтинг найкращих виконавців презентувала платформа TikTok.

Billboard не порушує традицій і щороку представляє слухачам добірку найтрендовіших пісень року, що минає. Опинитися у рейтингу від американського журналу – мрія для багатьох артистів. Серед них можуть бути не лише американці, а й виконавці зі всіх країн світу. Цього року топ від Billboard потрапили Дуа Ліпа, Адель, Тейлор Свіфт, Олівія Родріго та інші.

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Першість у чартах здобула композиція Silk Sonic – "Leave the Door Open". Варто зазначити, що це дебютний трек, який Бруно Марс та Андерсон Паака випустили у березні 2021 року. Пісня дала назву першому альбому дуету.

Слідом за музикантами йде Олівія Родріго з треком "Good 4 U". Американка вже не вперше потрапляє до чартів Billboard. Минулого року її пісня "Drivers License" дебютувала здебільшого хіт-парадом Billboard Hot 100.

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Третьою у списку виявилася британська співачка Дуа Ліпа та її пісня "Levitating". Хітова композиція об'єднала кілька напрямків музики і має характерне звучання 90-х.

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Найкраще пісні 2021 року за версією журналу Billboard

15. Giveon, "Heartbreak Anniversary"

14. Adele, "Easy on Me"

13. Doja Cat feat. SZA, "Kiss Me More"

12. Rauw Alejandro, "Todo de Ti"

11. Olivia Rodrigo, "Drivers License"

10. Pooh Shiesty feat. Lil Durk, "Back in Blood"

9. Billie Eilish, "Happier Than Ever"

8. Kali Uchis, "Telepatía"

7. Wizkid feat. Tems, "Essence"

6. SZA, "Good Days"

5. Taylor Swift, "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From the Vault)

4. Lil Nas X & Jack Harlow, "Industry Baby"

3. Dua Lipa, "Levitating"

2. Olivia Rodrigo, "Good 4 U"

1. Silk Sonic, "Leave the Door Open"

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