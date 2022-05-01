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Львів – новий Голлівуд! В Україну приїхав Ієн Маккеллен – Гендальф із Володаря перснів (фото)

Інна Петрова
1 травня, 16:43
82-річний британський актор з'явився на західній Україні після Анджеліни Джолі

Актор Ієн Маккеллен приїхав до України / Фото: imdb.com, facebook.com/permalink

Дедалі більше західних зірок приїжджають в Україну, незважаючи на війну. Вчора у Львові зустрічали Анджеліну Джолі, а сьогодні стало відомо про прибуття не менш відомого актора – Ієна Маккеллена.

Селфі з Гендальфом із "Володаря перснів" опубліковано у Facebook-профілі Irko Mai. В коментарях зазначили, що світлину було зроблено у районі вулиці Вірменської.

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Користувачі соцмережі також впевнені, що приїзд знаменитості в Україну – добрий знак:

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  • "Еее, наша людина! Якщо Гендальф із нами – перемога не за горами"

  • "Гендальф дуже доречний, тут і сумнівів немає"

  • "О, Гендальф нам потрібний!"

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Скріншот: Facebook-профіль Irko Mai

Скріншот: Facebook-профіль Irko Mai

Скріншот: Facebook-профіль Irko Mai

Раніше повідомлялося, що Анджеліні Джолі у Львові довелося бігти до бомбосховища.