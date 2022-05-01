Львів – новий Голлівуд! В Україну приїхав Ієн Маккеллен – Гендальф із Володаря перснів (фото)

Актор Ієн Маккеллен приїхав до України / Фото: imdb.com, facebook.com/permalink
Дедалі більше західних зірок приїжджають в Україну, незважаючи на війну. Вчора у Львові зустрічали Анджеліну Джолі, а сьогодні стало відомо про прибуття не менш відомого актора – Ієна Маккеллена.
Селфі з Гендальфом із "Володаря перснів" опубліковано у Facebook-профілі Irko Mai. В коментарях зазначили, що світлину було зроблено у районі вулиці Вірменської.
Користувачі соцмережі також впевнені, що приїзд знаменитості в Україну – добрий знак:
- "Еее, наша людина! Якщо Гендальф із нами – перемога не за горами"
"Гендальф дуже доречний, тут і сумнівів немає"
"О, Гендальф нам потрібний!"
Раніше повідомлялося, що Анджеліні Джолі у Львові довелося бігти до бомбосховища.