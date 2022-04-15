Зараження крові та переслідування маніяка: невідомі факти про Аллу Пугачову

15 квітня Алла Пугачова відзначає день народження / Фото: Instagram

Цього року Алла Пугачова відсвяткує день народження в Ізраїлі, куди переїхала зовсім недавно. Ось уже багато років активно обговорюють життя співачки. Пугачова вже звикла до такої уваги та постійних чуток. Здавалося б, за стільки років про Прімадон вже відомо все. Однак є факти з життя Пугачової, які відомі далеко не всім. Ми вирішили це виправити.

За Аллою Пугачовою полював маніяк

Популярність Алли Пугачової на рубежі 1970-х та 1980-х років мало не коштувала їй життя. Примадонну переслідував серійний маніяк-вбивця з Курська Анатолій Нагієв на прізвисько Скажений. Злочинець ґвалтував і вбивав жінок, які чимось нагадували йому співачку.

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Все почалося з того, що він побачив фільм "Жінка, яка співає" і вирішив будь-що домогтися любові співачки, а якщо не вийде – убити її. "Її голос весь час звучав у мене в голові", – згодом говорив він слідчим.

/ Фото: wikipedia.org

Зазначається, що маніяк знав усе про співачку – від графіка її концертів до адреси будинку. А ось далі версії того, що відбувається, відрізняються. По одній, Анатолію вдалося пройти за співачкою у під'їзд, але його зупинила консьєржка, тим самим врятувала життя Примадонні. Інший, маніяк чекав артистку біля її будинку, та так і не дочекався. Сама ж Пугачова у цій історії ніколи не згадувала у ЗМІ. Відомо тільки, що злочинця на прізвисько Скажений у результаті був заарештований і пізніше його розстріляли.

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Запис альбому англійською

Майже кожен артист мріє про кар'єру за кордоном, Алла Пугачова не була винятком. В 1985 роцы співачка записала у Швеції альбом Watch Out!, в якому всі пісні були англійською. Серед учасників запису значаться музиканти гурту ABBA та Алла Пугачова. Трохи пізніше альбом був перевиданий в СРСР під назвою "Алла Пугачова в Стокгольмі"

Зараження крові та Сільвестр Сталлоне

У 1992 році у Алли Борисівни виявили доброякісну пухлину у грудях, було прийнято рішення про операцію у Швейцарії, де лікарі інфекцію, через що почалося зараження крові. Їй стало погано лише після повернення до Росії. 10 днів співачка провела під наглядом московських лікарів. Як зізнавалася пізніше за Пугачова, вона думала, що вмирає, тому закликала на допомогу голлівудського актора Сільвестра Сталлоне.

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/ Фото: Getty Images

Всі дні, коли я вмирала, подумки розмовляла із Сільвестром Сталлоне. Навіть лікарів просила: передайте Сталлоні, що, вмираючи, думала про нього, — згадувала Пугачова.

Алла Пугачова співає українською

На одному зі своїх концертів в Україні 1993 року Алла Пугачова вирішила заспівати українською. Рідкісні кадри з'явилися в Мережі. Співачка виконала "Пісню про рушник", зазначивши, що це її улюблена пісня з дитинства.

Нагадаємо, Алла Пугачова досі не прокоментувала війну в Україні, проте це зробив Максим Галкін. Гуморист виступив проти путінського режиму.