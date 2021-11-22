Чому Діма Коляденко розлучився з першою дружиною – визнання хореографа

Шоумен розповів про розлучення с Оленою Коляденко / Фото: instagram.com/kolyadenkolena, kolyadenkodima_official

Дмитро Коляденко так і не зміг зв'язати себе узами шлюбу з Іриною Білик, а ось із хореографом Оленою Коляденко подружнє життя тривало 10 років. Подробиці спільного життя з танцівницею Коляденко розкрив у програмі "ЖВЛ".

Роман хореографів розвивався дуже швидко та стрімко. Дмитро та Олена познайомилися у театрі бабусі Коляденко, а наступного дня артист зробив пропозицію коханої. За словами Коляденка, це було кохання з першого погляду і кілька вирішила не зволікати.

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Незабаром у пари народився син Пилип. Тоді кілька зазнавала серйозних труднощів, так само, як і більшість країни в 90-ті. Проте, родина Коляденків не впадала у відчай і зважилися створити свій власний колектив, який незабаром став одним із найуспішніших шоу-балетів в Україні. Кадри з ефектних виступів у найкращій якості – тільки з новим смартфоном !

На момент виходу програми "Шанс", де Коляденко створювали епатажні постановки та дивували публіку, подружжя вже було не разом – Олена пішла від Дмитра.

Кохання зникло. Вона захотіла свободи, вона була сірим королем. Я працював, ставив, славу брав. А їй також захотілося. Олена пішла з Пилипом із дому з речами, — поділився Коляденко.

Після розставання з дружиною Коляденко залишився зовсім один на дуже довгий період часу.

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