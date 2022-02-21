Любов Успенська дала урок по завоюванню чоловіків скандальній Ользі Бузовій

Любов Успенська дала урок нещасній в коханні Ользі Бузовій. / Фото: Instagram
Любов Успенська досі ображена на Ольгу Бузову, яка днями присоромила ексчоловіка. Колись під час одного з виступів виконавиця "Мало половин", неподумавши, заявила, що Любов Залманівна саме та співачка, після виступу якої всі розходяться.
І хоч зірки тоді не стали публічно з'ясувати стосунки і сварки вдалося уникнути. Проте згодом Успенська вирішила згадати вчинок молодої колеги.
Вона сказала, що я та співачка, після якої вже всі розходяться. Я такої самовпевненої жінки взагалі ще не зустрічала! – заявила артистка, повідомляє "5 канал".
Втім, Любов Успенська не стала лаяти Бузову. Навпаки, вона пошкодувала телеведучу по-жіночому. Адже Олі не щастить із чоловіками і всі її романи закінчуються крахом.
Сама ж Успенська теж пройшла крізь низку невдалих стосунків і розуміє, як це важко. Тож артистці вона гдала пораду, як уберегти серце від розчарувань.
За словами Успенської, жінка має бути загадковою. Артистка каже, що обранцеві до останнього не слід показувати свої почуття, ліпше виглядати холодною і недоступною.
Дайте йому надію, але до кінця не переконуйте, що любите, дайте йому сумнів. Це дуже працює, я всіх мужиків звела з розуму, – зізналася зірка шансону.
Нагадаємо, раніше Любов Успенська хотіла повністю оголитись для фанів, але згодом передумала.