Любов Успенська дала урок по завоюванню чоловіків скандальній Ользі Бузовій

Любов Успенська дала урок нещасній в коханні Ользі Бузовій. / Фото: Instagram

Любов Успенська досі ображена на Ольгу Бузову, яка днями присоромила ексчоловіка. Колись під час одного з виступів виконавиця "Мало половин", неподумавши, заявила, що Любов Залманівна саме та співачка, після виступу якої всі розходяться.

І хоч зірки тоді не стали публічно з'ясувати стосунки і сварки вдалося уникнути. Проте згодом Успенська вирішила згадати вчинок молодої колеги.

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Вона сказала, що я та співачка, після якої вже всі розходяться. Я такої самовпевненої жінки взагалі ще не зустрічала! – заявила артистка, повідомляє "5 канал".

Сольний вечір Любов Успенської / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Втім, Любов Успенська не стала лаяти Бузову. Навпаки, вона пошкодувала телеведучу по-жіночому. Адже Олі не щастить із чоловіками і всі її романи закінчуються крахом.

Сама ж Успенська теж пройшла крізь низку невдалих стосунків і розуміє, як це важко. Тож артистці вона гдала пораду, як уберегти серце від розчарувань.

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Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

За словами Успенської, жінка має бути загадковою. Артистка каже, що обранцеві до останнього не слід показувати свої почуття, ліпше виглядати холодною і недоступною.

Дайте йому надію, але до кінця не переконуйте, що любите, дайте йому сумнів. Це дуже працює, я всіх мужиків звела з розуму, – зізналася зірка шансону.

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Нагадаємо, раніше Любов Успенська хотіла повністю оголитись для фанів, але згодом передумала.