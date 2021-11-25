Мадонна розізлила фанатів оголеними грудьми: Бабуля відпалює

Мадонна похизувалась новою відвертою фотосесією. / Фото: instagram.com/madonna
63-річна Мадонна, яка нещодавно відтворила образ мертвої Мерілін Монро, опублікувала пікантні знімки, на яких вона позувала у сексуальному вбранні, та ще й без бюстгальтера.
Знаменитість вкотре продемонструвала свою підтягнуту фігуру та пишні груди, які буцімто випадково випали з нижньої білизни.
"Гарячий" образ Мадонна доповнила чорними колготками в сіточку та туфлями на шпильці. Також артистка не забула про яскравий мейк та акссесуари.
Ангел спостерігає за мною, — лаконічно підписала співачка свої провокаційні кадри.
Мадонна позувала на ліжку, при цьому всіляко сексуально вигиналась. Зірка стояла рачки, кусала поручні ліжка і навіть залазила під неї – що тільки не робила, аби привернути увагу публіки.
Ба більше, на деяких знімках знаменитість повністю оголилася і прикрила інтимні місця білою ковдрою.
Прихильники виконавиці залишилися в захваті від нових світлин кумира та "засипали" її похвальними коментарями. Втім, були і ті, які вважали, фотосесію занадто вульгарною:
- Живу, заради останньої картинки)
- Що ви робите?
- Дорога, я думаю, ангел давно полетів.
- Бабуля відпалює.
- Перестань показувати свої сідниці, ми бачили багато цього в книзі про секс, і тоді це було сміливо. Тепер це просто безкласово.
- Я не розумію, як їй дозволено показувати своє лайно по всьому Instagram, ніби це PornHub.
До речі, Мадонна не відстає від трендів і також робить б'юті покупки. Які саме – можете дізнатись тут.
Зазначимо, що останнім часом фолловери думають, що зовнішність Мадонни дуже змінилась. Підозрюють, що зірка все ж таки вдалась до пластичної операції та ін'єкцій краси. Втім, сама артистка не коментує подібні аргументи і продовжує показувати себе з непристойного боку.
Коротко про співачку
Мадонна народилася у 1958 році у штаті Мічиган. У 20 років вона переїхала до Нью-Йорка, щоб побудувати кар'єру в танцювальній трупі.
Спочатку артистка була учасницею рокгуртів, а згодом розпочала будувати сольну кар'єру. Наразі у зірки вже є 14 студійних альбомів.
Цікаво, що Мадонну занесли до Книги рекордів Гіннеса як комерційно найуспішнішу виконавицю в історії. За всю кар'єру співачки було продано понад 300 млн її альбомів та синглів. Також сім разів вона ставала переможницею премії "Греммі".
Читайте також:
- Гучна вечірка і торт у вигляді хреста: Мадонна відгуляла 63-річчя з молодим коханцем.
- Мадонна з оголеними грудьми виступила на закритій ЛГБТ-вечірці (фото).
- Wish list улюблених кіногероїв: 7 ідеальних б'юті-покупок на Чорну п'ятницю 2021.