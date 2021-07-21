Макаревич назвав ідіотами росіян, які не хочуть вакцинуватися

Лідер гурту "Машина часу" прищепився російською вакциною "Супутник" – артист запевняє, що почувається добре і закликає всіх терміново вакцинуватися

Російський музикант Андрій Макаревич / Фото: Власть vs Влащенко

Андрій Макаревич, який не так давно приїжджав в Україну з концертами, закликає всіх вакцинуватися від COVID-19. Тих росіян, які відмовилися робити щеплення вакциною "Супутник", музикант назвав "ідіотами", повідомляє Газета.ru.

Вважаю, що ті, хто не прищеплюється, – ідіоти. І таких, на жаль, багато. Я не маю жодних підстав вважати, що "Супутник" – невдала вакцина. Весь науковий світ її хвалить, сам я нею прищепився і відчуваю себе чудово. Що стосується тих, хто проти: що я можу з ними зробити, ганятися за ними чи що? Багато ідіотів, нічого не поробиш. А чим мотивовано їхнє нехтування – напевно, навалою марсіан, – сказав Макаревич.

Музикант Андрій Макаревич / Фото: instagram.com/mashinavremeniofficial

Зараз багато людей в світі розділилися на два табори: перші зазначають, що вакцинуватися від COVID-19 просто необхідно, інші впевнені, що вакцини – зло і не хочуть робити щеплення.

Зазначимо, що відразу кілька фармацевтичних компаній надали свої варіанти вакцин від COVID-19. У США і Європі найпопулярнішою поки залишається Pfizer. Росія також розробила свою вакцину "Супутник", однак вона поки що не визнається багатьма країнами світу.

Раніше українські знаменитості розповіли нам, як вони ставляться до вакцинації.

Дивіться відео про зірок, яка за і проти вакцинації: