Макс Барських пояснив, чому росіяни назавжди залишаться рабами: ця нація мертва!

Макс Барських заявив, що росіяни завжди залишаться рабами / Фото: instagram.com/max_barskih

Макса Барських обурив той момент, що послухати пропагандистський концерт у Росії зібралося більше людей, аніж вийшло на антивоєнні мітинги. Через це артист заявив, що росіяни завжди будуть рабами.

В Instagram Барських заявив, що для нього росіяни, які "поклоняються" вбивці-Путіну та підтримують кривавий і злочинний розстріл мирних українців – це мертва нація.

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Дуже складно підібрати слова. У "Лужниках" влаштували концерт, поки триває обстріл українських міст, людей та дітей російськими солдатами. У мене просто не вкладається у голові, як можна бути настільки безсердечними? Порівняти скільки людей зібралося на стадіоні та скільки виходило на мітинги. Цим все сказано! Раби залишаться рабами. Вихваляйте свою ганебну армію та честь! Фашисти – це м'яке слово, яке можна підібрати. Ця нація для мене мертва – назавжди!, – емоційно висловився співак.

До допису Макс Барських прикріпив фото, на якому зображені росіяни з прапором РФ, а у центрі люди тримали жовтий "антипутінський" плакат.

Нагадаємо, на путінському концерті в "Лужниках" виступали усі зірки-рашисти – Тіматі, Поліна Гагаріна, Олег Газманов та інші. Водночас Катя Осадча та Алан Бадоєв гостро засудили цих артистів, які не мають своєї голови на плечах і підтримують диктатора.

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