Макс Барських виступить в Росії? Артист зробив зізнання

На Росії "оголосили" концерт Макса Барських - співак відреагував

Макс Барських останніми роками активно виступав у РФ, був мегапопулярним у країні-агресорці і навіть отримував російські музичні премії. Проте з 24 лютого все змінилось – співак вирішив обірвати всі зв'язки з тою країною та навіть вступив до лав ЗСУ, аби захищати Батьківщину.

Але на путінській РФ ніяк не вгомоняться – рашисти у своїй манері поширюють різні фейки про Барських. Так, днями з'явилась інформація, нібито музикант приїде виступати у Санкт-Петербург.

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Сам артист вже відреагував на цю витівку росіян у Instargam. Він зазначив, що пропагандисти біснуються від убогості.

Пропагандисти біснуються від убогості та безсилля, як завжди виконуючи роботу на 2 з мінусом. Порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але вірно ви самі тягнете себе на дно!, – написав Макс Барських.

Також продюсер Барських, режисер Алан Бадоєв запевнив, що ніякого концерту у країні-агресорці бути не може.

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А це вже не просто фейк. Це чиїсь вкладення у фейк, хтось на це витратився. А головне хтось постраждає, купивши квиток. Адже ніякого концерту не може бути й звичайно не буде. Так цинічно обманювати своїх людей. Заспокойтесь цей артист не про вас. Слухайте Газманова, наприклад, – заявив Бадоєв.

Деякі фоловери вже пожартувати, що рашисти створили двійника Барських:

Вони вже мабудь просто двійника собі зробили твого.

Дешеві клоуни.

Так не можна ж 50 років приїжджати... Самі вигадали, самі повірили, самі забули.

Так все правильно,до того часу це вже буде територія України.

Скріншот Instagram

Зазначимо, що зараз артист активно виступає на благодійних концертах у цивілізованому світі. Так, днями він виступав у Німеччині.

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Нагадаємо, ще в березні Макс Барських заборонив використати свою музику на території Росії.

Раніше Макс Барських намалював патріотчну картину, які показують на виставці у США поряд з роботою самого Бенксі.