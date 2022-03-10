Макс Барських заборонив використати свою музику на території Росії

Макс Барських зробив нову заяву / Фото: instagram.com/max_barskih

Український співак отримав величезну хвилю хейту в Росії за те, що, як істинний патріот, підтримав інтереси своєї країни і виступив проти вторгнення російської армії в Україну. Барських уже заявляв, що відмовляється від концертів у Росії.

Тепер у себе в Instagram співак розповів, що забороняє використовувати свою музику на території РФ.

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Всім радіостанціям, телеканалам, фільмам та серіалам, де вона звучить як саундтреки! Я не хочу щоб моя музика звучала в країні, що розв'язала війну в Україні! Я також вилучаю весь каталог своїх пісень з цифрового простору РФ. Пропоную всім українським артистам зробити те саме!

До речі, нещодавно російські зірки активно обговорювали висловлювання Макса Барських про діряву Росію. Тіматі погрожував артисту , а Лера Кудрявцева не розуміла, чому український співак із такою ненавистю говорить про Росію.

Нагадаємо, днями Макс Барських та багатьох інших музикантів внесли до чорного списку одного з російських музканалів .

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