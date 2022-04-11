Максим Галкін у Instagram запостив відео з дівчинкою з Маріуполя: "Діти не повинні розповідати такі історії"

Максим Галкін опублікував відео з маленькою дівчинкою з Маріуполя / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Наразі Максим Галкін та Алла Пугачова перебувають в Ізраїлі. Туди пара відлетіла відразу після того, як у Росії шоумена накрила хвиля ненависті, адже він виступив проти війни, яку РФ розв'язала в Україні.

Після тисячі обурених коментарів на свою адресу Галкін тимчасово залишив Instagram, який російська влада, до слова, визнала екстремістською організацією.

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Пізніше він запостив анонс свого концерту в Ізраїлі, а тепер на сторінці артиста з'явилося інтерв'ю з маленькою дівчинкою з Маріуполя, яка змогла вибратися з міста та розповіла про свої травми.

Я багато років розмовляю з дітьми у найдобрішій програмі на ТБ. Я чув багато чудових дитячих історій. Діти не повинні проживати таке. Діти не повинні розповідати такі історії зі свого маленького життя. Ця українська дівчинка точно не мала наміру ні на кого нападати... – підписав публікацію Галкін.

Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в Росії та хочуть позбавити його звань та нагород.

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Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику підписників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі. Також Максим Галкін затролив чоловіка пропагандистки Маргарити Симоньян.