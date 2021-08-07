МакSим може самостійно ходити, її переводять з реанімації – джерело

Співачку МакSим планують перевести з реанімації до іншого відділення / Фото: instagram.com/maksimartist
На повне відновлення МакSим піде багато часу, але навіть після реабілітації вона ледь буде здатна співати через пошкоджені легені.
Однак вже зараз співачка може самостійно ходити і лікарі збираються перевести її до звичайного відділення вже найближчим часом, повідомляє Telegram-канал Mash.
В офіційній групі МакSим в соціальній мережі ВКонтакте також говориться, що стан її здоров'я не найгірший і що вона повністю усвідомлює, що з нею сталося.
Співачці МакSим стало краще – вона вийшла з коми / Фото: YouTube
Останні новини про МакSим коротко:
- Виконавиця була госпіталізована в червні з важкою пневмонією і ураженням легень. Більше місяця вона перебувала в комі.
- У співачки виявили інфекцію, а пізніше стало відомо про ймовірність того, що одна легеня МакSим вже не зможе відновитися ніколи.
- З'явилося повідомлення, що Максим прийшла до тями після того, як її відвідав священик. Але директорка зірки спростувала цю інформацію.
- 3 серпня лікарі відключили 38-річну Марину Максимову від ЕКМО. Представники МакSим підтвердили, що співачка прийшла до тями. Директор співачки Маргарита Соколова особисто спілкувалася з артисткою по відеозв'язку.
Раніше представник МакSим розповіла подробиці про стан здоров'я артистки – на неї чекає довга терапія, до повного одужання поки далеко.
Новини на цю ж тему: