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МакSим може самостійно ходити, її переводять з реанімації – джерело

7 серпня, 12:36

Інна Петрова

Загалом стан здоров'я зірки після штучної коми оцінюють як не найважчий – їй вже набагато краще

Співачку МакSим планують перевести з реанімації до іншого відділення / Фото: instagram.com/maksimartist

На повне відновлення МакSим піде багато часу, але навіть після реабілітації вона ледь буде здатна співати через пошкоджені легені.

Однак вже зараз співачка може самостійно ходити і лікарі збираються перевести її до звичайного відділення вже найближчим часом, повідомляє Telegram-канал Mash.

В офіційній групі МакSим в соціальній мережі ВКонтакте також говориться, що стан її здоров'я не найгірший і що вона повністю усвідомлює, що з нею сталося.

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Співачці МакSим стало краще – вона вийшла з коми / Фото: YouTube

Останні новини про МакSим коротко:

Раніше представник МакSим розповіла подробиці про стан здоров'я артистки – на неї чекає довга терапія, до повного одужання поки далеко.

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