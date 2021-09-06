Максим Сікора і його дружина відсвяткували рожеве весілля / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У символічну для сім'ї дату, 4 вересня, ведучий поділився чуттєвим фото, на якому зображений він з дружиною. Максим Сікора додав зворушливу підпис:

З тобою час летить блискавично! Я не змінив би жодної миті, що завела нас сюди. Люблю тебе в сімнадцять разів міцніше.

У соцмережах друзі і знайомі під постом ведучого також залишили багато щирих побажань:

Вітаю, красива пара!,

Довгих і щасливих років життя разом в любові, злагоді, мирі та добробуті,

Нехай і до діамантового весілля шлях буде усіяний пелюстками троянд.

Разом пара виховує двох дітей: сина Ростислава, який вчиться в одинадцятому класі, і мріє про кар'єру в сфері міжнародних відносин, і 2-річну дочку Касію.

На думку телеведучого, секрет їх щасливих і міцних стосунків криється в любові, яка з роками тільки збільшується:

Ми чуємо один одного і постійно вчимося один в одного. Любов – це тонка магічна матерія. Про це потрібно пам'ятати щодня.

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