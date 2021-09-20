МакSим зустрічається з одруженим чиновником-олігархом – ЗМІ

Співачка МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка МакSим, яка налякала Мережа своєю худобою, після коми дала інтерв'ю Ксенії Собчак, в якому торкнулася і теми особистого життя. Артистка пояснила, що приховує свого багатого бойфренда тому що він не хоче публічності. Також співачка заінтригувала, що вже багато років продовжує здійснювати гріх, через який її відмовляються причащати в церкві. Як виявилося, коханий МакSим може бути не тільки високопоставленим чиновником, а й одруженим чоловіком.

Про це пише видання "Комсомольська правда". Повідомляється, що МакSим живе в елітному ЖК" Сокіл ", в якому у неї дві квартири. Одна на 500 квадратних метрів з терасою за 200 мільйонів рублів (близько 73 мільйонів гривень), а друга – на 67 квадратних метрів за 50 мільйонів рублів (близько 18 мільйонів гривень).

Ксенія Собчак бере інтерв'ю у МакSим в її квартирі / Фото: Скріншот з YouTube

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Після інтерв'ю МакSим з'явилися чутки, що зірка так ретельно приховує ім'я свого коханого, бо він не вільний. Журналістам вичислити його виявилося не так просто. У списку сплачених штрафів співачки є платежі без реквізитів з порожнім полем біля імені. А на машині зірки Infinity QX80 – державні номери "ХАА", але інформація щодо них засекречена. Зазначається, що подібні номери – у транспорту, який належить високопоставленим чиновникам або працівникам ФСБ.

У МакSим також є інше авто вищого класу – Maybach.

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