Маленькі двійнята Каті Бужинської у сльозах благають зупинити війну в Україні

Катя Бужинська показала дітей, що плачуть через війну / Фото: Instagram/buzhynska

Діти багатьох українських зірок показують свою позицію та закликають російські війська до світу. Так, відеозвернення проти війни записала дочка Костянтина Меладзе Лія .

А українська співачка Катя Бужинська у Instagram показала своїх заплаканих малюків, які благають зупинити воєнні дії. На дитячих малюнках п'ятирічних двійнят Каті та Діми намальовані зовсім не дитячі сюжети.

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Маленькі янголятка не повинні знати, що таке війна! Вони не повинні ночувати у холодних підвалах та голодувати! Діти повинні засинати під колискову, яку співає мати, а не під страшні вибухи агресора! – підписала публікацію Бужинська.

Виконавиця також звернулася до російської влади та заявила, що кожна сльозинка українських дітей тепер буде на їхній совісті.

Діти Каті Бужинської проти війни / Фото: Instagram/buzhynska

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Тим часом у Росії є публічні люди, які вже висловилися проти війни в Україні:

Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

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