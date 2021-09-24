MamaRika і Сергій Середа розсекретили ім'я сина

MamaRika і Сергій Середа розповіли, яке ім'я вибрали для сина / Фото: instagram.com/mamarika_official

Молоді батьки не поспішають ділитися подробицями про свою дитину і поки її не показують. В інтерв'ю Слава + MamaRika розповіла, що вони ще не робили дитячу фотосесію як це зараз модно. Але ось ім'я пара все-таки розсекретила. Хлопчика вони назвали Давидом .

Це перше ім'я на якому ми разом зійшлися, – розповів Сергій Середа.

Для пари було важливо, як ім'я буде звучати на інших мовах.

Сергій Середа та MamaRika розповіла, як назвали сина / Фото: instagram.com/mamarika_official

Раніше в одному зі своїх інтерв'ю MamaRika і Сергій Середа зізнавалася, що вони планували дитину.

Коли ми побачили заповітні дві смужки, то обидва плакали і розуміли, що з цього моменту наше життя ніколи не буде колишньою і це найкраще, що могло з нами статися! – зізналася молода мама.

MamaRika і Сергій Середа познайомилися в 2015 році, коли їх запросили вести шоу на музичному каналі. Артисти побралися в січні 2018 го, а в березні 2020 роки одружилися в Таїланді .

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