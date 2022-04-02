MamaRika показала ніжне фото з восьмимісячним сином із Варшави

MamaRika показала восьмимісячного сина / Фото: instagram.com/mamarika_official

Співачка MamaRika була змушена втікати з-під обстрілів під Києвом із маленьким сином Давидом на руках. Наразі молода мама та малюк у повній безпеці і перебувають у Варшаві.

Саме там Давидові виповнилося вісім місяців. MamaRika привітала сина з маленькою святковою датою Instagram та поділилася милим фото.

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Скріншот – instagram.com/mamarika_official

Виконавиця написала зворушливий пост від імені Давида, в якому зізналася, що все, що відбувається, дається їм дуже нелегко і зараз вона багато плаче. Чоловік виконавиці, комік Сергій Середа, залишився в Україні, і вони можуть побачити один одного лише з відеозв'язку.

Якби я міг говорити, я б сказав, що мені багато не треба: я хочу усміхнених та щасливих маму та тата поруч, хочу щоб ми всі разом повернулися до нас додому та жили так, як раніше. Хочу більше ніколи не чути вибухів, і щоб усі діти були у безпеці, мирі та коханні. Ваш Давид. Маленький українець. Дитина війни, – додала підпис до фото MamaRika.

Раніше зірка "Танців зі зірками" Яна Заєць розповіла, як удруге стала мамою дитини під звуки вибухів.

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