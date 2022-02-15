MARUV вперше стане мамою (фото)

MARUV підтвердила свою вагітність / Фото: instagram.com/maruvofficial

Бебі-бум продовжується. Нещодавно співачка Ріанна розсекретила свою вагітність . Тепер співачка MARUV повідомила, що вони з чоловіком Олександром Корсуном готуються до поповнення у сім'ї.

Артистка вирішила повідомити радісну новину в свій день народження, який вона відзначає сьогодні. Співачка опублікувала у себе в Instagram кілька нових фото.

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Та дам! У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з Олександром Корсуном в очікуванні малюка – вважаю це найдивовижнішим подарунком!

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

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Підписники у коментарях вже вітають майбутню маму.

"Ааа, як же ми радіііі! Це приголомшлива новина! Будьте щасливі! Ви цього гідні! Найкращі та прекрасні!" "Анюта, тішуся дуже за вас. Щастя вашій родині" "З днем народження, ось це новина, ось це я розумію"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Варто зазначити, про своє особисте життя співачка не любить говорити. MARUV одружена з Олександром Корсуном. Пара познайомилася ще під час навчання у Харкові. Чоловік MARUV у всьому підтримує співачку та є її PR-менеджером.

MARUV з чоловіком Олександром / Фото: instagram.com/maruvofficial

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Нагадаємо, у Мережі не перший день обговорюють другу вагітність Регіни Тодоренко.