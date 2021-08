Майклу Джексону виповнилося б 63. Слухаємо топові хіти поп-короля (відео)

Найвідоміші хіти Майкла Джексона - добірка кліпів / Фото: Скриншот из видео

Майкл Джексон, який став культовим поп-співаком, народився 29 серпня 1958 року в багатодітній музичній сім'ї. Дванадцять років тому світ втратив знаменитість і кумира мільйонів. Сьогодні ми згадуємо найкращі хіти співака і деякі факти з його біографії.

До речі багато шанувальників Майкла Джексона досі не вірять в його смерть, вважаючи це постановкою. Проте його поховали 3 вересня 2009-го на кладовищі Форест-Лон в Каліфорнії.

Найпопулярніші пісні Майкла Джексона

Thriller (1982)

Альбом "Thriller" увійшов в історію як найбільш продавана платівка в світі, а танець з цього кліпу досі вважається одним з найпопулярніших. Платівка також принесла співакові вісім статуеток Grammy Awards

Billie Jean (1983)

Цей кліп став першим кліпом чорношкірого співака, що потрапив у гарячу ротацію MTV. Він стала одним з найдорожчих синглів 1983 року в США.

Пісню Майкл хотів включити в альбом Thriller, але продюсер його відмовив. Тривалість початкової версії "Billie Jean" становила 11 хвилин.

У 2008 році ремікс "Billie Jean 2008", у створенні якоїбрав участь Каньє Вест, увійшов до списку композицій перевидання альбому Джексона Thriller 25.

Bad (1987)

Відео на трек "Bad" з однойменного альбому Джексона вийшов у серпні 1987 року. Його зняв режисер Мартін Скорсезе. Джексон хотів записати "Bad" дуетом з Прінсем, але той відмовив Майклу.

Black or White (1991)

У цьому антирасистському кліпі разом із Майклом Джексоном знялися Маколей Калкін, Тесс Харпер і Джордж Вендт.

Саме відео піддалося критиці через расове питання і деякі "агресивні" сцени в фіналі. 11-хвилинну версію кліпу навіть заборонили на американському телебаченні.

Цікаво, що сам Майкл, будучи афроамериканцем, ненавидів своє походження і темну шкіру настільки, що готовий був позбутися цього будь-якими способами.

Та лікар співака спростовував ці чутки, аргументуючи це тим, що відбілювання шкіри Джексону було необхідно через хворобу вітіліго (порушення пігментації і утворення на шкірі плям молочного відтінку, – ред.). У 2001 році співак вирішив повернути собі натуральний колір обличчя, але це вже було неможливим.

You Are Not Alone (1995)

Кліп на пісню You Are Not Alone примітний тим, що в ньому знялася перша дружина Майкл – Ліза Марія Преслі – дочка Елвіса Преслі.

У 1991-му акторка Елізабет Тейлор під час церемонії нагородження Soul Train Music Award назвала Джексона "справжнім королем поп-, рок- і соул-музики". Відтоді за ним закріпився цей титул.

