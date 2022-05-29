Меган Маркл хоче помиритися з батьком після його інсульту

Меган Маркл хоче налагодити спілкування з батьком / Фото: Getty Images

Стосунки Меган Маркл з батьком було складно назвати дружніми, адже за чотирирічний конфлікт вони висловили на адресу один одного чимало звинувачень. Але, схоже, все змінив нещодавній інсульт Томаса Маркла, який змусив Меган переглянути стосунки з сім'єю.

Після того, як герцогиня дізналася, що батько тяжко хворий, вона вирішила самостійно зробити крок до примирення, пише Mirror. Проте, за словами інсайдерів, Меган дуже стурбована тим, що після примирення з батьком їй доведеться налагоджувати зв'язок і зі своїми зведеними братом Томасом-молодшим та сестрою Самантою, яка звинуватила герцогиню у хворобі батька.

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Саме тому Меган шукає можливості поспілкуватися з татом без посередників та поспілкуватися наодинці.

Меган не може зв'язатися зі своїми зведеними братом і сестрою, бо вважає, що вони мають свої плани. Якщо їй пощастить зв'язатися з батьком, вона хотіла б, щоб це було абсолютно конфіденційно. Це не буде пов'язано з Netflix, не буде жодних фотографій і не повинно бути жодних наведень папараці, – повідомило джерело.

Крім того, є ймовірність, що якщо стан батька Меган різко погіршиться, вона може пропустити відзначення платинового ювілею правління королеви в Лондоні.

Нагадаємо, минулого року старший брат герцоги Сасекської Томас-молодший публічно вибачився перед нею та принцом Гаррі.