Меган Маркл та принц Гаррі хочуть втретє стати батьками

Меган Маркл і принц Гаррі планують третю дитину. / Фото: Getty Images, Instagram

Принц Гаррі та Меган Маркл, які побачаться з королівською сім'єю на різдвяній вечері, хочу втретє стати батьками. Про це повідомляє видання New Idea з посиланням на близьке джерело герцогів Сассекських.

У 2019 році подружжя заявляло, що скоріше за все зупиниться на двох дітках. На таке рішення вплинули благодійні поїздки родини. Проте така новина чимало кого збентежила, бо ж в іншого внука Її Величності принца Вільяма вже є троє спадкоємців. Ба більше, герцоги Кембриджські обговорювали можливість появи і четвертої дитини.

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Втім, за даними інсайдера, на рішення Гаррі та Меган щодо двох дітей вплинуло бажання їхнього дворічного сина Арчі. Він дуже хоче мати братика!

Відколи приїхала Лілібет, Арчі просив маленького братика. І ні Меган, ні Гаррі ніколи не можуть відмовити йому, – поділилось першоджерело.

Меган Маркл та принц Гаррі з'явилися на гала-вечері у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

Хлопчик побоюється, що його молодша сестричка, коли підросте, не захоче грати з ним у хлоп'ячі ігри. Тож батьки, почувши такі аргументи не можуть відмовити сину.

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Також інсайдер повідомив, що Меган Маркл планує розпочати підготовку до ЕКЗ, коли Лілібет виповниться один рік. 40-річна герцогиня Сааксеська вважає принца Гаррі чудовим батьком. За даними джерела, вона просто не може уявити, що більше в його руках не буде немовля.

Вони вважають, що можуть зробити більш позитивний внесок у світ, виховуючи розумних, поінформованих дітей, які будуть такими ж у дорослому житті. Вони вважають, що це переважує екологічні ризики, – додав інсайдер.

Нагадаємо, раніше королівські експерти викрили брехню Меган Маркл, зокрема про вік та знайомство з принцом Гаррі.