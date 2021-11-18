Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися від запрошення Єлизавети II приїхати на Різдво

Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися приїхати до Британії на новорічні свята / Фото: Getty Images

Єлизавета II планує влаштувати традиційний прийом у Сандрінгемі, зібравши за великим столом своїх найближчих родичів. Королева дуже сподівалася вперше побачити 6-місячну Лілібет і Арчі. За інформацією Page Six, Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися від візиту до Британії на різдвяні свята

Гаррі та Меган не приїдуть. Якби вони збиралися, вони б уже повідомили про це своїй родині... Але це перше Різдво Її Величності без чоловіка, тож можна було сподіватися, що вони захочуть бути з нею, – розповіло джерело.

Джерела вважають, що герцоги Сассекські не приїдуть, бо не хочуть підвищеної уваги себе з боку ЗМІ.

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Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл / Фото: Getty Images

А ось письменник Стюарта Пірс каже, що Меган і Гаррі занадто зайняті новими проєктами. Про це пише Express.

Звичайно, вся решта сім'ї збереться разом, щоб побачити королеву в Сандрінгемі, особливо тому, що Філіпа там більше не буде. Це буде важке Різдво, інше Різдво, – зазначив письменник.

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