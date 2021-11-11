Меган Маркл вийшла у світ у сукні з глибоким декольте (фото)

Меган Маркл та принц Гаррі з'явилися на гала-вечері у Нью-Йорку / Фото: Getty Images

На червоній доріжці Меган Маркл з'явилася в яскраво-червоній сукні бренду Carolina Herrera. Вихід герцогині Сассекської привернув увагу фотографів. Меган обрала сміливий за королівськими мірками крій – глибоке декольте, відкрита спина і розріз, що оголює ногу.

Меган і Гаррі вже не члени королівської сім'ї, і можуть обирати вбрання не за протоколом, але кілька не забула про брошки у вигляді червоних маків, які є символом Дня пам'яті полеглих, що відзначається у Британії 11 листопада.

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Перша поява Меган Маркл і принц Гаррі на червоній доріжці після виходу з королівської родини / Фото: Getty Images

Меган Маркл вперше за кілька років з'явилася на червоній доріжці / Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл склали обов'язки членів британської королівської родини у квітні 2020 року. Пара вирішила переїхати до США, працювати та займатися підприємницькою та благодійною діяльністю.

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Торік Меган Маркл та принц Гаррі уклали кілька вигідних контрактів з Netflix, Spotify. А також герцог Сассекський пише мемуари про життя у королівській родині. Книга має вийти у 2022 році.

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