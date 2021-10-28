Меган Маркл у дворі свого будинку прочитала уривок із власної книги: рідкісне відео

Меган Маркл випустила власну книгу / Фото: YouTube

На початку відео Меган Маркл розповіла, що ідея створити твір виникла після того, як вона цього року спочатку написала вірш для Гаррі та їхнього сина. До речі, ім'я дитини колишніх представників королівської родини стало дуже популярне у Британії.

Я написала цей вірш для свого чоловіка та нашої дитини, а потім перетворила його на книгу, щоб ви теж могли ним насолодитися, – каже Маркл.

Потім вона прочитала невеликий уривок оповідання. Твір дружини принца Гаррі ведеться від імені мами маленького хлопчика: вона розповідає про кумедні та зворушливі моменти, які трапляються у її чоловіка зі їхнім сином.

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В оприлюдненому ролику 40-річна Меган виглядала невимушено: вона сиділа в саду на лавці в білій сорочці і джинсах з зібраним волоссям. Імовірно, відео було знято в маєтку родини в Монтесіто.

Також герцогиня похвалила та назвала "особливими" малюнки художника Крістіана Робінсона, який допоміг їй прикрасити кожну сторінку книги:

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Крістіан створив красиві акварельні ілюстрації, що відображають теплоту, радість та комфорт стосунків між батьками та синами з усіх верств суспільства, – розповідає Меган.

Це перша письмова робота дружини принца – вона була опублікована у червні цього року. Книга поширюється тим же видавництвом, яке випустить майбутні мемуари принца Гаррі.

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