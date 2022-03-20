Мер'єм Узерлі з Величне століття захейтіли за зйомку для російського глянцю: Гроші важливіші за життя тисяч дітей?

Мер'єм Узерлі показала фотосесію для російського глянцю / Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Девід Бекхем на день віддає медсестрі з Харкова свою сторінку до Instagram, щоб весь світ дізнався про російську агресію, а Мер'єм Уезерлі знімається в новій фотосесії для російського глянцю Hello!

У себе в Instagram виконавиця ролі Роксолани у популярному турецькому серіалі "Величне століття" опублікувала кілька фото і тегнула російське видання.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

У коментарях актрису засудили за мовчання про війну в Україні та за зйомку для російського глянцю. Підписники стали писати Мер'єм про російську агресію.

Привіт, Меряєм. Мені цікаво, чому ви мовчите, доки Росія бомбить Україну? Більшість вашої аудиторії — українці. Більше того, "найяскравіша роль" у вашій кар'єрі — Роксолана (султанша, яка народилася в Україні).

Я з Києва, і зараз моє місто бомбардують російські окупанти. Хіба не буде правильно, якщо ви покажете свою аудиторію правду? Здебільшого російським фанатам, яким пропаганда промила мозок.

Мене засмучує, що мати двох дітей мовчить, а російські терористи обстрілюють пологовий будинок у Маріуполі.

Скріншот: Instagram

Привіт. Росія вбиває українських дітей! Зупиніть війну!

Скріншот: Instagram

Відписуюсь, вибачте. Чому? Скажіть мені чому? Гроші важливіші за життя тисяч дітей? Чому ти цього не бачиш?

Скріншот: Instagram

Коли весь світ підтримує Україну, коли ми щодня під балістичними ракетами ви робите рекламу для Росії? Ганьба тобі.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше цьому ж виданню співачка MARUV дала інтерв'ю . Катя Осадча запропонувала співачці відмовитись від українського громадянства.

Багато західних зірок підтримують Україну в цей складний час. Раніше Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзі" Дженіфер Еністон приєдналася до підтримки нашого народу. Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям

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