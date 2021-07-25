Метту Леблану – 53: цікаві факти про актора і п'ять найкращих цитат Джої з "Друзів"

Метту Лебланом виповнилося 54! Кращі цитати Джоуї з "Друзів" / Фото: YouTube

Сьогодні, 25 липня, знаменитому американському актору Метту (Меттью) Леблану виповнюється 53 роки. Сьогодні.Lifestyle вирішили згадати біографію актора, а також гучні проєкти, в яких він знявся. Звичайно, найбільшу популярність йому принесла роль Джої в серіалі "Друзі".

Нагадаємо, що зйомки продовження серіалу "Друзі" відклали через коронавірус.

Метт Лебланнародився в штаті Массачусетс, США. У актора є ірландські, німецькі, англійські і французькі корені з боку батька і італійські з боку матері. У дитинстві майбутній голлівудський актор мріяв стати мотогонщиком, беручи участь в юнацьких змаганнях, але пізніше кинув це захоплення.

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Наприкінці 1980-х Леблан став з'являтися в деяких телевізійних рекламних роликах, включаючи реклами таких відомих брендів, як Heinz, Levi's і Coca-Cola.

ТОП-5 фактів про Меттью Леблана

В юнацтві Метт Леблан займався в театрі культури і мистецтв, а одного разу він виконав роль Ісуса у виставі "Ісус Христос Суперзірка". Після закінчення "Друзів" актор знімався в спін-офф серіалу "Джої". Доньці Метта – Марині був поставлений діагноз рідкісного розладу розумової діяльності, яке впливає на її фізичні здібності і викликає епілептичні напади. Метт потрапив до списку "50 найкрасивіших людей у світі" за версією People 2000 року. Перші зароблені гроші за зйомки в серіалі "Друзі" – 11 доларів. Метт отримав їх під час прослуховування. Він зізнався, що витратив ці гроші на гарячий обід.

П'ять найкращих фраз Джої

Всім відома фраза "Як ся маєш?" або ж "How you doin'?". - У мене таке запитання: гомо сапієнс вимерли тому, що вони були гомосексуалістами? – Джої, гомо сапієнс – це люди!

- А я ж їх не засуджую... Джо (про Дженіс): Коли тільки вона починає сміятися, мені хочеться собі руку вирвати – аби було чим в неї жбурнути! - Джо, ти не зобов'язаний все доїдати.

- Ні, зобов'язаний. Інакше що далі? Сьогодні я не зможу доїсти індичку, а завтра відкушу половину шоколадного батончика, а решту покладу в холодильник?! - Це всього лише теорія! Є багато теорій, які себе не виправдали: самотній стрілок, комунізм, геометрія...

Нещодавно ми показували, як зараз виглядає Меттью Перрі з "Друзів".