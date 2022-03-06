Мей Маск у вишиванці підтримала Україну: Ви переможете!

Мей Маск записала відеозвернення на підтримку України / Фото: instagram.com/mayemusk

Знаменитості з усього світу продовжують надавати свою підтримку українському народу під час війни з Росією . Допомогти не лише словами, а й справою взявся винахідник Ілон Маск, який надав Україні свої супутники для зв'язку Starlink .

Свій відеозвернення до всіх українців записала мати бізнесмена, американська модель та письменниця Мей Маск.

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Ми дуже засмучені цією трагедією, але вражені вашою хоробрістю. Ми й надалі підтримуватимемо вас, як тільки можемо. Ви намагаєтесь зберегти свою свободу. Ви сміливі! Ви переможете! Також я хочу подякувати росіянам, які виходять на мітинги. Ми сподіваємося, що це скоро закінчиться. Ми продовжуватимемо говорити: "Зупиніть війну! Просто зупиніть війну!", – сказала Маск.

Для запису відеозвернення Мей обрала сукню-вишиванку від українського бренду Юлії Магдич. Це вже не вперше, коли американська зірка з'являється на публіці вбраннями від українських дизайнерів.

Також у публікації письменниця подякувала українському видавництву, яке займається випуском її книги, заради якої восени минулого року Мей Маск прилітала до Києва .

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Раніше Шон Пенн звернувся до Андрія Єрмака і назвав напад Росії на Україну найжахливішою помилкою Володимира Путіна .

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

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