Михайло Єфремов ледь не помер у в'язниці – ЗМІ

57-річний Михайло Єфремов ледь не помер прямо в колонії / Фото: Getty Images

Захисник Михайла Єфремова – Петро Харахорін – розповів, що у серпні актор, який дав перше відверте інтерв'ю за ґратами, страждав від нападів сезонної алергії. Через набряк Квінке його підзахисний не міг "навіть піднятися на другий поверх".

Єфремов буквально міг померти, та йому допомогли медпрацівники в колонії. Зараз засудженому артисту краще.

Стан у нього нормальний, звичайно, трохи нервує і переживає перед судом – все-таки вирішується його доля. Що стосується здоров'я, зараз воно стало трохи краще, – цитує StarHit адвоката Харахоріна.

Актор Михайло Єфремов / Фото: Getty Images

15 вересня відбудеться засідання, де будуть розглянуті касаційні скарги адвокатів Михайла Єфремова. Актор братиме участь в слуханні по відеозв'язку. Відомо, що його захист має намір просити у суду знизити строк покарання і перевести Єфремова в колонію-поселення.

Що сталося з Михайлом Єфремовим:

8 червня 2020 року він став учасником ДТП, в якому загинув чоловік. Jeep Grand Cherokee Єфремова перетнув подвійну суцільну, виїхав на зустрічну смугу і влетів у фургон Сергія Захарова. Той пізніше помер у лікарні.

8 вересня минулого року відбулося судове засідання, на якому Пресненський суд Москви визнав Михайла Єфремова винним у смертельному ДТП.

Дивіться в сюжеті, хто із зірок мало не загинув у ДТП:

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