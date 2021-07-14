Михайла Боярського госпіталізували з COVID-19

71-річний актор вже тиждень хворіє на COVID-19, кілька днів тому його перевели під спостереження лікарів

Михайло Боярський госпіталізований / Фото: lensov-theatre.spb.ru/

Знаменитого радянського і російського актора театру і кіно Михайла Боярського госпіталізували до Боткінської лікарні з COVID-19 в Москві. Як повідомляє Telegram-канал Mash, три дні тому артиста перевели під спостереження лікарів. Також повідомляється, що сам 71-річний Михайло Сергійович сказав, що відчуває себе нормально.

Михайло Боярський / Фото: Instagram

Більш детальної інформації про стан артиста поки немає.

Нагадаємо, вчора стало відомо про те, що в Москві помер 76-річний кінорежисер Олександр Стефанович, колишній чоловік російської співачки Алли Пугачової, який тиждень тому потрапив до лікарні з коронавірусом.

Реклама

5 липня на 82-му році життя в Росії помер знаменитий актор і оскароносний режисер Володимир Меньшов. Він теж протягом деякого часу хворів COVID-19.

За останній рік від коронавірусу померло безліч знаменитостей, серед яких актори, телеведучі, режисери та інші знаменитості похилого віку. Приміром, не стало відомого театрального режисера Романа Віктюка, актора Бориса Плотнікова, режисера Кім Кі Дука, телеведучого Ларрі Кінга, режисера Бориса Грачевского та багатьох інших.

Раніше в програмі "Зірковий шлях" знаменитості розповіли, як вони ставляться до вакцинації від COVID-19: