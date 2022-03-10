Міла Куніс та Ештон Катчер зібрали 20 млн доларів для українців

Міла Куніс та Ештон Катчер менше ніж за тиждень зібрали 20 мільйонів доларів для українців / Фото: скріншот

Американська актриса з українським корінням Міла Куніс та її чоловік актор Ештон Кутчер підтримують українців не лише словом, а й ділом. Пара поставила за мету зібрати 30 мільйонів доларів. Усі кошти будуть витрачені на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали через напад Росії на Україну.

Голлівудські зірки розповіли в Instagram, що менше ніж за тиждень їм уже вдалося зібрати 20 мільйонів доларів.

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Ми хочемо подякувати всім, хто зробив пожертву, це дуже багато означає для нас. Це дає нам почуття єдності, – сказала пара у відеозверненні.

У своєму попередньому зверненні Міла Куніс наголошувала, що вона народилася у Чернівцях і зараз "як ніколи пишається, що вона українка".

Багато західних зірок підтримують Україну в цей складний час. Раніше Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн. доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзі" Дженіфер Еністон приєдналася до підтримки нашого народу. Днями Девід та Вікторія Бекхем відкрили збір коштів для допомоги українським дітям.

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