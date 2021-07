Mila Nitich, Марія Бурмака та Анна Добриднєва: хто ще увійшов до п'ятої десятки суддів шоу Співають всі

Mila Nitich, Марія Бурмака та Анна Добриднєва стануть суддями шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Менше місяця залишилося до прем'єри грандіозного шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна". 21 серпня глядачі познайомляться з талановитими вокалістами, які постануть перед самим народним журі країни – зоряної "сотнею" на чолі з капітаном Наталею Могилевською.

Телеканал "Україна" називає імена п'ятої десятки музичних експертів, які будуть оцінювати вміння учасників – це Марія Бурмака, Анна Добриднєва, KHAYAT, JULIK, Mila Nitich, Анатолій Матвійчук, Олег Машуковський, Markus Riva, Пальміра Фурман і Макс Гордєєв.

Марія Бурмака стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачка, народна артистка України Марія Бурмака визнає, що для неї суддівство на шоу – дебют і вона раніше не була суддею талант-шоу.

Завжди співпереживаю людям, які виходять на сцену. Згадую себе, свою доньку, яка теж брала участь у талант-шоу, як вона тоді хвилювалася. Звертатиму увагу на харизму – звичайно, за умови, якщо учасник бере ноти і в нього є слух. У нього може не бути оперного вокалу, але якщо його спів розчулить серце, то це – артист.

Анна Добриднєва стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачка і автор пісень Анна Добриднєва також звертатиме увагу на харизматично сильних людей, здатних вийти на сцену і підкорити кожне зі 100 сердець, попри те, що склад журі – неймовірно різноманітний.

KHAYAT стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Таку думку поділяє її колега – співак і автор пісень KHAYAT:

Об'єктивність цього шоу набагато вища, ніж в подібних проєктах з меншою кількістю суддів, тому людина, яка прийде в "Співають всі!" випробувати свої сили, зможе зрозуміти, чи в правильному вона напрямку рухається.

JULIK стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Незважаючи на те, що у шоумена JULIK абсолютний слух, він говорить, що строго судити конкурсантів не буде, адже він дуже добра людина.

Навіть якщо є маленькі неточності вокалу або ж не "дотягують", мені, як людині з абсолютним слухом, дозволено закривати очі на це. Коли людина співає серцем і душею, коли потрапляє прямо "у ціль" – неможливо не натиснути на кнопку. Тим паче, коли це улюблені, давно усім відомі хіти".

Mila Nitich стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачку Mila Nitich підкорило те, що вперше за історію українського шоу-бізнесу в одному місці зібралося стільки артистів. До того ж артистка відзначає, що, оцінюючи виступи учасників, зіркові експерти також мають можливість подивитися на себе з боку і зробити важливі висновки.

Анатолій Матвійчук стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Народний артист України, співак, поет і композитор Анатолій Матвійчук зізнався, що насамперед звертатиме увагу саме на вокальні здібності конкурсантів.

Велике значення я віддаю дуже глибоким і поетична речам. Одне із – слово. Мені важливо, аби у пісні булу поезія, коли є певні образи, переосмисленя, метафори, коли відчувається сюжетність. Напевно, для сучасності це вже не головне.

За словами Анатолія, він також вимагає природності від учасників, адже не любить зайвого епатажу:

Як композитор і як вокаліст, я хочу звертати увагу на вокальні здібності конкурсанта, а не на його спущені штани або жест руками. Про це говорить преса, але можна такий "коричневий" піар вважати доцільним? Мені здається, ні.

Олег Машуковський стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось популярний блогер Олег Машуковський зізнається, що поважає класику, але хоче дати хід драйву і сучасності, адже не любить, коли стає нудно.

Я сам був просто глядачем 15 років, слухав одні і ті ж пісні, в ролі зіркового журі я хочу припинити цю монотонність. Харизма і вміння показати, проявити себе – це вже талант. Вокальні якості теж важливі, але саме наявність харизми – показник артистизму.

Markus Riva стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Гостя з-за кордону, співака Markus Riva, його колеги вже встигли охрестити "холодним латишем" – все через те, що він досить строго оцінює учасників. Маркус пояснює: оскільки це змагання вокалістів, він звертає увагу на голоси конкурсантів.

Furman Band стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Солістка групи Furman Band Пальміра Фурман каже, що буде звертати особливу увагу на виконання, адже є педагогом по вокалу:

Тому що стосується виконання, то мене можна здивувати своєю унікальністю. Завжди цікаво дивитися не просто на талановитого вокаліста, а на такого артиста, в образі якого все гармонійно. Адже можна бути людиною з вулиці, але настільки обдарованою і настільки відповідати тому, про що співаєш, що під час виступу встануть всі судді.

Макс Гордєєв стане суддею шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співаючий екстрасенс Макс Гордєєв зазначає, що бути членом журі – це величезна відповідальність, адже перед зоряної "сотнею" стоїть дуже непросте завдання: дати людині шанс або забрати його. А своїм безпосереднім завданням у шоу "Співають всі!" він вважає відчути енергетику учасника, адже досить часто людей судять лише за зовнішнім виглядом, не розуміючи, що ховається у них всередині.

Нагадаємо, згідно з правилами шоу "Співають всі!", завдання учасника – виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. Чим голосніше звучить хор "сотні", тим більше шансів у конкурсанта дійти до фіналу, поборотися за перемогу і грошовий приз у розмірі півмільйона гривень.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходитиме це музичне шоу. Ведучим грандіозного проєкту "Співають всі!" стане популярний шоумен, зірка гіпершоу "Маска" Володимир Остапчук.

