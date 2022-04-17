Мішина про рашистський концерт в Ізраїлі за участю Баскова та Гагаріної: Закликаю не впускати зрадників та фашистів

/ Фото: Инстаграм

Путінські зірки Поліна Гагаріна та Микола Басков зібралися 9 травня дати концерт в Ізраїлі на підтримку путінської диктатури. Але не факт, що їм це вдасться. Ксенія Мішина опублікувала в InstaStories афішу майбутнього виступу шанувальників "російського світу" та закликала мешканців Ізраїлю зробити все, щоб цей рашистський концерт не відбувся.

Я люблю Ізраїль. Там мешкає моя бабуся. Я ізраїльтована з раннього дитинства! Для мене ця країна просякнута силою, духом та любов'ю. І чудовим ставленням до дітей. Я закликаю всіх мешканців цієї країни не впускати у свою історію таких зрадників та фашистів, які підтримують режим Z.

Скріншот: Instagram

Крім того, Ксенія опублікувала фотографію Якова Кедмі – ведучого цього скандального концерту. Як зауважила актриса, його вже вигнали з одного каналу, і вона сподівається, що незабаром він ніде не зможе знайти роботу.

Реклама

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Микола Басков заявляв, що війна в Україні – необхідний захід для російськомовного населення.

Поліна Гагаріна відкрито підтримала військові дії на території України, взявши участь у скандальному концерті у Лужниках.