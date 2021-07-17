Мішина після розставання з Еллертом: "Росту, приймаю і дякую життю"

Шанувальники шоковані новиною про те, що їхня улюблена пара розпалася через 10 місяців після початку стосунків. Багато хто був упевнений, що Мішина і Еллерт одружаться

Ксенія Мішина зробила першу публікацію в Instagram після заяви про розставання з Олександром Еллертом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Несподівано для багатьох розпалася одна з найромантичніших пар українського шоубізнесу – актриса Ксенія Мішина і комік і сценарист Олександр Еллерт.

Ми вже писали про те, що у шанувальників пари є три версії, згідно з якими закохані більше не разом. Деякі припустили, що все це піар-хід чи жарт. Що б не писали в соцмережах фанати пари, схоже, Ксенія і Олександр дійсно розлучилися. В Instagram Ксенія опублікувала відеоролик, на якому відобразила красивий морський пейзаж з багатозначним підписом.

Прямо зараз я росту, приймаю і дякую життю, – написала Мішина.

Скріншот: Instagram

Олександр Еллерт майже ніяк не прокоментував їхнє розставання. Раніше ми вже писали, що гуморист опублікував скріншот з Вікіпедії з визначенням слова "драма". Після цієї публікації нові фото або коментарі в Instagram Еллерта не з'являлися.

Нагадаємо, що до новини про розставання Ксенія Мішина та Олександр Еллерт публікували спільні фото, обмінювалися теплими повідомленнями в соціальних мережах і вели себе як закохана пара, тому ніхто не підозрював, що в стосунках актриси і коміка почався розлад.

У соцмережах Ксенія завжди чесна зі своїми підписниками. Вона ділиться подробицями особистого життя, а також публікує знімки без ретуші – що зараз рідкість. До речі, нещодавно на вулицях Києва з'явилися портрети звичайних українок без грама макіяжу.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною для "Зіркового шляху":