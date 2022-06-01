Міс Крим-2022 із Полтави нарвалася на критику в Мережі: "Соромно, що вона полтавка" (фото)

Місіс Королева Крим-2022 нарвалася на хейт / Фото: instagram.com/queen_of_russia_krim_

Нещодавно на анексованому півострові відбувся конкурс краси "Міс Крим-2022". У конкурсі краси титул "Місіс королева краси" здобула уродженка Полтави Ольга Валєєва.

Щаслива володарка корони поспішила поділитися радістю у соціальних мережах та опублікувала кілька знімків із конкурсу.

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Міс Крим-2022

Однак у соціальних мережах перемога дівчини викликала бурхливу реакцію у користувачів. Багато хто виявився не згодним з вибором журі і вважав Ольгу негідною такого звання. Причиною стали численні татуювання на тілі моделі, а також контурна пластика обличчя.

У Мережі розкритикували Місіс Королеву Криму-2022

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Під фотографіями переможниці з'явилося сотні коментарів із критикою її зовнішності. На думку коментаторів, у конкурсі краси не може перемогти дівчина з неприродними рисами обличчя та зайвою пластикою. Крім того, висміяли коментатори не лише саму Ольгу, а й російських членів журі.

"Яка влада, така й краса"

"Одразу видно, що натуральна краса"

"Без сліз не глянеш"

"Це жарт якийсь?"

"Соромно, що вона полтавка"

Скріншот

Про переможницю відомо мало, адже основний обліковий запис моделі заблокували в Мережі. Своє походження полтавка теж не згадує, а лише пише, що живе у Сімферополі.

Проте, за публікаціями в інтернеті, помітно, що дівчина любить вести "гарний" спосіб життя і часто ділиться відвертими знімками.

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Ольга Валєєва публікує відверті фото у Мережі

За словами деяких видань, моделі приписують роботу дівчини легкої поведінки у ескорт-послугах. Сама Ольга не коментує нападки з боку публіки.

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