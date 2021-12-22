Міс світу 2021 таки відбудеться! Організатори назвали нову дату

/ Фото: instagram.com/missworld

Конкурс "Міс світу 2021", який був перенесений через те, що багато конкурсанток захворіли на COVID-19, відбудеться 16 березня 2022 року, повідомляють на офіційній сторінці конкурсу Instagram.

Захід, що транслюється по всьому світу, пройде в Пуерто-Ріко, де і мав відбутися фінал з 16 на 17 грудня цього року.

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Учасниці зі всього світу будуть змагатися 16 березня за корону в Puerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot.

Ми так раді, що залишаємось у Пуерто-Ріко, щоб коронувати нову Міс світу! Ми були вражені підтримкою людей тут! Зворотний відлік та остаточне планування розпочалося. Ми любимо Пуерто-Ріко, – сказала Джулія Морлі, президентка компанії Miss World Ltd.

Міс світу відбудеться 16 березня 2022 року у Пуерто-Ріко / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Подробиці фінального шоу "Міс світу" буде оголошено найближчим часом. Квитки, придбані на захід 16 грудня, який було відкладено через пандемію COVID-19 на острові, сплачуються до перенесеної дати.

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Хто представить Україну?

На конкурсі Україну представлятиме Олександра Яремчук, яка стала "Міс Україна 2021". Зазначимо, що шлях української красуні до Пуерто-Ріко був непростим.

Олександра Яремчук представить Україну на "Міс світу 2021" / Фото: пресслужба

До недавнього часу участь "Міс України-2021" у міжнародному конкурсі була під питанням через проблеми з отриманням американської візи, необхідної через те, що острівна держава є залежною від США територією зі статусом "неінкорпорованої організованої території". Але, на щастя, проблему вдалося вирішити, і Саша вирушила до Пуерто-Ріко.