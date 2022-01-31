Міс США-2019 Чеслі Кріст наклала на себе руки: модель написала прощальний пост

Міс США-2019 наклала на себе руки

30-річна модель та телеведуча Чеслі Кріст пішла з життя сьогодні, 31 січня. Дівчина вистрибнула з 29-го поверху з вікна власної квартири в Нью-Йорку.

Трагічну звістку опублікувало американське видання The New York Post, посилаючись на сім'ю загиблої

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Ми спустошені й глибоко засмучені, повідомляючи вам про кончину нашої улюбленої Чеслі. Вона випромінювала яскраве світло, яке наділяло інших людей по всьому світу її красою та силою. Вона дбала, любила, сміялася і сяяла, – заявила сім'я Кріст.

Наразі слідчі та поліція активно займаються з'ясуванням обставин загибелі красуні. Відомо, що Чеслі залишила передсмертну записку, в якій заповідала все своє майно матері.

Також за добу до смерті у своєму Instagram Кріст написала постзвернення до своїх шанувальників. Ще вчора ніхто не надав значення короткому "меседжу".

Нехай цей день принесе вам спокій та умиротворення, – написала дівчина.

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Що стало причиною фатального рішення красуні, наразі невідомо. Слідство розглядає всі версії події.

Модель представляла штат Північна Кароліна на конкурсі краси в США, а потім боролася за титул "Міс Всесвіт", де увійшла до десятки найкращих учасниць.

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Після участі у конкурсах краси в Чеслі була успішна кар'єра на телебаченні, також вона займалася адвокатурою та активно вела профіль у соціальних мережах.