Міс Україна Всесвіт Анна Неплях потрапила у ДТП: розбила Мерседес майже за 2 мільйони гривень

Анна Неплях розбила своє дороге авто / Фото: instagram.com/neplyah/
Анна Неплях, яка нещодавно змусила понервувати шанувальників у спокусливому образі , цього разу дійсно злякала своїх передплатників
У своєму Instagram-акаунті модель розповіла, що потрапила у невелику ДТП та розбила свій червоний Mersedes.
Це якийсь жах. Я навіть не знаю як це описати. Я просто розверталася, просто заїхала на в'їзд та зірвала бампер, – розповіла шанувальникам Неплях.
Деталі Анна розповіла поки що чекала евакуатор, щоб довезти машину до СТО. Неплях вирішила, що наступний її автомобіль буде високим і пожартувала, що її майбутньому молодому чоловікові доведеться бути готовим до таких курйозів.
Також Міс Україна Всесвіт зізнався, що досить легко переносить подібні ситуації та завжди дивиться на них із позитивного боку.
Сиджу, усміхаюся, адже коли б я ще покаталася на такій великій машині евакуатора, – пожартувала модель Instastories.
Нагадаємо, що це вже не вперше, коли Міс Україна Всесвіт потрапляє у невелику ДТП на своєму червоному "мерседесі". Декількома місяцями раніше у неї вже був неприємний інцидент на дорозі – Неплях не розрахувала гальмівний шлях і вдарила автомобіль, що стояв попереду.