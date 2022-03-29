Міс Україна Всесвіт Анна Неплях застерігає Європу: Завтра війна може прийти до вас (відео)

Ганна Неплях виступила з промовою на "Міс Бельгія" / Фото: Getty Images, instagram.com/neplyah/

Днями Ганна Неплях, яка розлучилася з хлопцем-росіянином, взяла участь у конкурсі краси "Міс Бельгія-2022" у ролі судді.

Під час бьті-конкурсі Неплях звернулася до глядачів у залі та зазначила, що зараз Україна захищає демократію в усій Європі.

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У мене до всіх питання: чому? Чому мир на землі повинен залежати від однієї людини, особливо коли ця людина терорист і кров мільйонів на його руках. Зараз у моїй незалежній прекрасній країні йде справжня війна і гинуть не тільки солдати, а й мирні жителі, в тому числі жінки та маленькі діти. Чи можете ви уявити таке майбутнє для своїх дітей? Ми теж не могли уявити, – заявила модель.

Такж Ганна Неплях закликала НАТО закрити небо над Україною, адже гинуть люди:

Я і 48 мільйонів українців просимо НАТО закрити небо над Україною і нагадати, що українці щогодини гинуть, щоб захистити ліберальну демократію в Європі. Будь ласка, припиніть війну в Україні, бо завтра війна може прийти до вас, – додала дівчина.

Окрім того, Ганна повідомила, що на заході зібрали 25 мільйонів євро для допомоги Україні.

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Скріншот Instastories

Нагадаємо, раніше супермодель з України Аліна Байкова вийшла на мітинг на підтримку батьківщини у Нью-Йорку.

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