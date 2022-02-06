Міс Україна Всесвіт Анна Неплях змусила понервувати фанів, з'явившись у спокусливому образі

Анна Неплях у спідній білизні захопила ідеальною фігурою. / Фото: instagram.com/neplyah/
Очевидно, Анна Неплях повністю відновилась після COVID-19 і вже приступила до роботи. Дівчина покрасувалась у новій пікантній фотосесії.
В Instagram переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" похизувалась сексі-кадрами.
На фото Неплях з'явилась у чорній спокусливій, але доволі стриманій спідній білизні. Такий look вдало підкреслив її ідеальну фігуру. Також зірка одягла туфельки на підборах.
Ще Анна зробила для зйомки пристрасний мейк та зухвалу зачіску. До речі, у руці дівчина тримала червону троянду, що додало більшої ефективності світлинам.
Неплях показала приголомшливі світлини й це твердять її фоловери, які не стримували своїх емоцій:
- Анечко, ви – все.
- Ух? Вогонь.
- Як красиво.
- Шикарна.
Нагадаємо, раніше Анна Неплях зізнавалась, що колишній бойфренд її бив. Відомо, що хлопець піднімав руку на дівчину, через що вона пізніше подала заяву в поліцію.