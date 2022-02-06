Міс Україна Всесвіт Анна Неплях змусила понервувати фанів, з'явившись у спокусливому образі

Анна Неплях у спідній білизні захопила ідеальною фігурою. / Фото: instagram.com/neplyah/

Очевидно, Анна Неплях повністю відновилась після COVID-19 і вже приступила до роботи. Дівчина покрасувалась у новій пікантній фотосесії.

В Instagram переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" похизувалась сексі-кадрами.

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На фото Неплях з'явилась у чорній спокусливій, але доволі стриманій спідній білизні. Такий look вдало підкреслив її ідеальну фігуру. Також зірка одягла туфельки на підборах.

Анна Неплях покрасувалась розкішною фігурою. / Фото: instagram.com/neplyah/

Ще Анна зробила для зйомки пристрасний мейк та зухвалу зачіску. До речі, у руці дівчина тримала червону троянду, що додало більшої ефективності світлинам.

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Анна Неплях у новій фотосесії. / Фото: instagram.com/neplyah/

Зірка у спокусливому образі. / Фото: instagram.com/neplyah/

Неплях показала приголомшливі світлини й це твердять її фоловери, які не стримували своїх емоцій:

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Анечко, ви – все.

Ух? Вогонь.

Як красиво.

Шикарна.

скріншот Instagram/neplyah

Нагадаємо, раніше Анна Неплях зізнавалась, що колишній бойфренд її бив. Відомо, що хлопець піднімав руку на дівчину, через що вона пізніше подала заяву в поліцію.