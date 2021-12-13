Міс Всесвіт 2021: що відомо про переможницю Харнааз Сандху з Індії (фото)

Що відомо про нову Міс Всесвіт 2021 / Фото: instagram.com/harnaazsandhu_03

70-та Miss Universe Харнааз Сандху повернула Індії титул "Міс Всесвіт" через 21 рік, коли індійка Лара виграла конкурс у 2000 році.

Вперше у конкурсі краси Харнааз брала участь, коли їй було 17 років. Тоді вона представляла рідне місто на національній арені. Після цього був Femina Miss India в 2019-му і в тому ж році Сандху була коронована як Femina Miss India Punjab, а ще дівчина виграла титул LIVA Miss Diva Universe 2021.

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Що відомо про нову Міс Всесвіт

Харнааз Сандху знялася в популярних панджабських фільмах, наприклад Yaara Diyan Poo Baran і Bai Ji Kuttange. Її улюблена акторка, звичайно, Приянка Чопра.

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21-річна красуня розповіла, що у роки свого дорослішання їй часто доводилося протистояти знущанням. Вона називає себе інтровертом і знає, що таке буллінг, не з чуток.

Сандху зізналася, що її головною натхненницею є її мати. У дитинстві нова Міс Всесвіт разом із матір'ю працювала у оздоровчих таборах, займаючись жіночим здоров'ям.

Я думаю, що подолала всі труднощі завдяки вірі у свої сили і в те, що кожна людина є унікальною. Все це стало можливим завдяки підтримці моєї мами. Вона завжди була моїм героєм і змушувала повірити у свої сили, – зізналася Харнааз Сандху.

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