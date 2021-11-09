Містика чи випадковість? На місці зйомок "Іржі" знову трапилася біда

Світлотехніка фільму "Іржа" вкусив павук/Колаж: Сьогодні

На місці зйомок фільму "Іржа", ще нещодавно актор Алек Болдвін випадково вбив кінооператорку Галину Гатчинс, знову сталася надзвичайна подія. Світлотехнік Джейсона Міллера вкусив отруйний павук.

Про це повідомляє Sky News.

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Деталі інциденту

У момент перебування світлотехніка Джейсона Міллера на місці зйомок в Нью-Мексико, його вкусив отруйний коричневий павук-відлюдник, що мешкає в Північній Америці. Декілька днів у нього розвивалися важкі симптоми, серед яких невроз руки та сепсис.

Стан чоловіка зараз

Міллер був госпіталізований. Щоб зупинити інфекцію, він переніс кілька операцій за день. Нині лікарі намагаються врятувати руку чоловіка від ампутації.

"Джейсона чекає довгий шлях до одужання, якщо медична бригада зможе врятувати його руку. При гірших обставинах він втратить руку, що змінить життя Джейсона і його сім'ї", — йдеться в повідомленні на онлайн-платформі для пожертвування "Just Giving".

Представник продюсерів, а також сам Алек Болдвін заявили, що "не коментують особисті питання окремих членів знімальної групи".

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Вбивство кінооператорки Галини Гатчинс

Відомий голлівудський актор Алек Болдвін під час зйомок фільму "Іржа" вбив українську кінооператорку Галину Гатчинс. Він стріляв з пістолета, який повинен був бути заряджений холостими патронами.

У результаті пострілу постраждали двоє осіб. Режисер картини Джоел Сауза був поранений в ключицю, а операторка Галина Гатчинс отримала важке поранення. Гатчинс в критичному стані була доставлена до лікарні, де вона пізніше померла.

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