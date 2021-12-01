Політична змова проти Болдвіна: голлівудський актор висунув ще одну версію загибелі Гатчинс

Ілля Волох прокоментував загибель Галини Хатчинс / Фото: Колаж: Сьогодні

Трагедія на знімальному майданчику фільму "Іржа", під час якого американський актор Алек Болдвінзастрелив оператора Галину Гатчинс, один із найрезонансніших випадків сучасної американської кіноіндустрії. Голлівудський актор українського походження Ілля Волох , який зараз приїхав до Києва на зйомки нового фільму "Скажені на волі" кінокомпанії "Smart movie", поділився своєю думкою щодо трагедії з українкою.

Актор, як і багато його американських колег, досі приголомшений подією . Як розповів Волох, на голлівудських знімальних майданчиках завжди є дисципліна та злагоджена робота команди, тому зазвичай зброю на павільйоні перевіряють кілька разів, щоб переконатися, що магазин порожній.

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За словами актора, перед зйомками сцен із таким реквізитом вся команда проходить детальний інструктаж. Крім цього, на зброї мається спеціальна захисна скоба.

Я розмовляв з одним актором, який розповів, що вони між зйомками в перерві тренувалися і стріляли в ціль для задоволення, але це маразм. Навіть якщо це репетиція, ти ніколи не мусиш тримати палець на курці, – розповідає Волох.

Як відомо, розслідування інциденту продовжується, і правоохоронці розглядають всі версії того, що сталося на павільйоні "Іржі". Одна з теорій стосується політичної позиції Болдвіна та його ставлення до колишньої американської влади, зокрема до екс-президента Дональда Трампа.

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Я знаю, що він часто досить зло пародіював колишнього президента США Трампа, він явно не любитель його. Завжди будуть змови, спекулювати на цю тему важко. Можливо, є якийсь елемент цього, але я не можу стверджувати, – каже актор.

Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

Яким буде подальший результат подій, поки ніхто не знає. Не виключено, що розслідування може тривати кілька місяців. Одне ясно точно, що в Голлівуді не забудуть про те, що трапилося, і в кар'єрі Болдвіна будуть серйозні зміни .

Він чудовий актор, один із провідних і очолюючих акторів "Студії актора" у Нью-Йорку (прим. ред. – членська організація професійних акторів, режисерів та драматургів у США), в якій я перебуваю і в яку дуже складно потрапити. Але ти продюсер, ти маєш все перевірити та переконатися у всіх найдрібніших деталях. Моє ставлення змінилося ... і не на краще, – поділився Ілля Волох.

Крім того, актор розповів про інших нещасних випадках на майданчиках та про те, як сам отримав серйозну травму під час зйомок фільму "Погоня" із Тейлором Лотнером. Про це та інші секрети голлівудської кіноіндустрії незабаром в ексклюзивному інтерв'ю з Іллею Волохом на сайті "Сьогодні".

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