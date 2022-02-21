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Мокра Асмус у купальнику ефектно вистрибнула з ванни під TikTok-хіт, засвітивши всі свої принади

Анастасія Рогожінська
21 лютого, 17:42
Ексдружина Гарика Харламова опублікувала у Мережі чергове пікантне відео. Тим саим вона знову змусила нервувати фоловерів

Христина Асмус нарвалася на критику через відео у мокрому купальнику. / Фото: instagram.com/asmuskristina

Нещодавно Христина Асмус потрапила до лікарні – зірка травмувалась на зйомках нового проєкту. Втім, зараз акторка вже повністю прийшла до тями. Вона продовжує розбурхувати фантазію шанувальників гарячими кадрами.

Дняними Христина Асмус опублікувала ролик, у якому вона знялася у ванні з піною. Спочатку зірка лежала, а потім граціозно вилізла з води і показала свою витончену фігуру у намоклому купальнику.

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Знаменитість записала відео під вірусний у TikTok трек – I Took a Nap.

Христина постала у відео в сірому боді, який підкреслював вигини її фігури. Власне, намокла тканина змалювала всі принади Асмус, про що шанувальники не забули написати в коментарях:

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  • Б*я, робити немає що.
  • Сальто з ванної було б ефектніше.
  • І що це було?
  • Мокра кицька.
  • Тема булок не розкрита.
  • Ви асоціювалися у мене з ніжністю та жіночністю, а зараз перетворилися на голожопу акторку.
Скріншот Instagram

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