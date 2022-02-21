Мокра Асмус у купальнику ефектно вистрибнула з ванни під TikTok-хіт, засвітивши всі свої принади

Христина Асмус нарвалася на критику через відео у мокрому купальнику. / Фото: instagram.com/asmuskristina
Нещодавно Христина Асмус потрапила до лікарні – зірка травмувалась на зйомках нового проєкту. Втім, зараз акторка вже повністю прийшла до тями. Вона продовжує розбурхувати фантазію шанувальників гарячими кадрами.
Дняними Христина Асмус опублікувала ролик, у якому вона знялася у ванні з піною. Спочатку зірка лежала, а потім граціозно вилізла з води і показала свою витончену фігуру у намоклому купальнику.
Знаменитість записала відео під вірусний у TikTok трек – I Took a Nap.
Христина постала у відео в сірому боді, який підкреслював вигини її фігури. Власне, намокла тканина змалювала всі принади Асмус, про що шанувальники не забули написати в коментарях:
- Б*я, робити немає що.
- Сальто з ванної було б ефектніше.
- І що це було?
- Мокра кицька.
- Тема булок не розкрита.
- Ви асоціювалися у мене з ніжністю та жіночністю, а зараз перетворилися на голожопу акторку.
Раніше Христина Асмус в облягаючих лосинах засвітила сідниці у стрибку.