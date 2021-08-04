Молода дружина Петросяна зворушила Мережу рідкісними фото з сином: Мамине щастя

Тетяна Брухунова поділилася рідкісними фото з сином Ваганом / Фото: instagram.com/bruhunova
32-річна дружина 75-річного російського гумориста Євгена Петросяна Тетяна Брухунова, яка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям, хоч і активний користувачів соцмереж, але сімейними знімками вважає за краще не ділитися.
Але цьогу разу дружина Петросяна вирішила зробити виняток, розмістивши в Instagram фото з сином на прогулянці.
Дружина Євгена Петросяна показала підрослого сина / Фото: instagram.com/bruhunova
Тетяна Брухунова поділилася фото з маленьким сином Ваганом / Фото: instagram.com/bruhunova
Тетяна Брухунова рідко публікує фото сина Вагана / Фото: instagram.com/bruhunova
Для прогулянки з сином молода мама вибрала барвистий наряд. Вона поєднала білу футболку та брючний комбінезон з строкатим квітковим принтом.
У коментарях Тетяну Брухунову засипали компліментами.
- "З дітьми ніби заново пізнаємо цей світ"
- "Чудові фотографії"
- "Мамине щастя"
- "Яка краса"
Що відомо про стосунки Тетяни Брухуновой і Євгена Петросяна:
Євген Петросян і Тетяна Брухунова одружилися в 2019 році. До цього гуморист був одружений з Оленою Степаненко, з якої ще довгий час після розлучення ділив майно. У квітні 2020 року у Євгена та Тетяни народився син Ваган.
Тетяна ніколи не публікує в Instagram фото з чоловіком.
Після того, як стало відомо, що Петросян і Брухунова – пара, на них посипалися обурені коментарі з боку громадськості – хтось упевнений, що цей союз несправжній, інші пишуть, що Тетяна годиться Євгену у внучки і така різниця в віці неприйнятна.
Пара не звертає уваги на коментарі хейтерів, лише зрідка Тетяна відповідає найактивнішим з них і просить не турбувати її родину.
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