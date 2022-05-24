MONATIK несподівано звернувся до українців з особливим проханням: відео

Монатик підтримав українських рятувальників та пожежників / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

На сторінці благодійної організації Ukrainian FireFighters Foundation у Facebook з'явилося відеозвернення Діми Монатіка до українців.

Перемога України у цій війні – це не лише знищення окупантів наших рідних земель. Це врятовані життя українців та українок. Я від щирого серця дякую нашим героям-рятувальникам, нашим вогнеборцям. Які щодня рятують життя українців. Вони першими після обстрілів та бомбардувань приходять до нас на допомогу, – каже Монатік.

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Потрібно допомогти тим, хто на передовій нашої з вами безпеки. Благодійний проєкт Ukrainian FireFighters Foundation збирає гроші на засоби хімічного захисту та обладнання для пожежників. Підтримка наших героїв ДСНС дуже важлива! Тому що їхнє врятоване життя – це врятовані життя багатьох українців. Слава Україні!

Творці організації подякували артисту за допомогу:

Дякую, MONATIK, за підтримку нашого благодійного проєкту. Віримо, що це звернення допоможе швидше зібрати необхідні кошти для закупівлі засобів хімічного захисту для пожежників та рятувальників!

Нагадаємо, Монатік присвятив трек українським героям.