Монатік зворушливо привітав дружину з днем народження: Як же мені пощастило, ти така одна

Монатік присвятив дружині вірш на честь її дня народження / Фото: instagram.com/monatik_official

Сьогодні подружжя Діми Монатика Ірині виповнюється 35 років. На честь свята співак опублікував в Instagram короткий бекстейдж фотосесії з дружиною і супроводив пост зворушливим віршем.

Як же мені пощастило, ти така одна! – зізнався артист.

У коментарях прихильники не приховували захвату від зворушливого привітання.

"До сліз. Таке кохання в наш час дуже важко зустріти, вона воістину прекрасна"

"Який вірш. Капец просто. З іменинницею кохайте друг одного з кожним днем все сильніше і сильніше"

"Боже, як це мило, до сліз"

День народження Ірина святкує з синами і чоловіком в Туреччині. У себе на сторінці в Instagram дружина співака поділилася листівкою, намальованої дітьми.

Привіт, мої щасливі 35, – підписала знімок Ірина.

Дружина Діми Монатика сьогодні відзначає день народження / Фото: instagram.com/irinamonatik

Монатік рідко ділиться подробицями особистого життя. раніше він розповідав історію знайомства з дружиною – Іриною Демічевої . Дмитро зустрів дівчину, коли ще не був популярний і тільки переїхав до Києва. Разом вони прийшли до того, що мають зараз. Mонатік зазнається, що йому дуже пощастило з Іриною, яка, до того ж, є кращим другом артиста.

Дивіться кліп, в якому Монатік показав зворушливі кадри з дружиною:

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