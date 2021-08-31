Моргенштерн одружується: подробиці весілля скандального репера і що відомо про його наречену

Моргенштерн одружується із Діларою Зінатулліною / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/morgen_shtern

Оренда теплохода, на якому має відбутися весілля Алішера і Ділари, які розписалися сьогодні, коштує 30 тисяч рублів на годину.

Саме ж судно вміщає 500 чоловік, а також великі ліжка, декорації, сцену, звукову апаратуру та екран з іменами молодят – все це вже на борту.

Фото і відео, зняті біля величезної яхти, миттєво розлетілися Мережею. Схоже, це весілля буде грандіозним!

Підготовка до весілля Моргенштерна і Ділари на яхті / Фото: instagram.com/dmitritch_blogger

На майданчику також є чорні фігури, ймовірно, це теж елементи декорацій. Помітно виділяється банер з янголятком та іменами Алішер і Ділара.

Яхта, на якій будуть святкувати весілля Моргенштерна / Фото: instagram.com/dmitritch_blogger

У Мережі пишуть, що гостей на зіркове весілля пускатимуть за квитками вартістю від 50 тисяч рублів, а ще нібито для пари готують святковий торт з коноплею і він буде важити 666 кг.

Торт для весілля Моргенштерна: Скріншот з відео

Що відомо про Ділару, з якою одружився Моргенштерн

Ділара та Алішер познайомилися в 2017-му в Уфі. Вони почали зустрічатися ще до популярності Моргенштерна і до того, як він заробив мільйони. Дівчині 21 рік, вона студентка.

У 2019 пара розлучилася. Репер говорив, що не любить Ділару, а та не хотіла миритися з його відв'язним способом життя і численними зрадами.

Та в минулому році вони знову зійшлися. Ділара знялася в декількох кліпах свого бойфренда, а її фото в Instagram за пару років стали значно відвертішим, аніж раніше.

У березні цього року Моргенштерн подарував Діларі на день народження валізу з п'ятьма мільйонами рублів і червоний автомобіль Range Rover.

У червні дівчина зробила Алішеру пропозицію руки і серця. Через місяць Моргенштерн вже сам став на коліно перед коханою.

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