Морква за 25 тисяч грн, сумка LOUIS VUITTON та сало – найбожевільніші покупки українських зірок

Українські зірки розповіли про найнезвичайніші та найдорожчі покупки / Фото: Инстаграм

Свято з'явилося у 2009 році через знижки у День Холостяка – його також називають днем "самотнього серця". Всесвітньо відома китайська інтернет платформа "AlibabaGroup" вирішила з робити знижки – 50% на весь асортимент. Таким чином, свято стало основоположником масових розпродажів по всьому світу.

Ми дізналися, які найунікальніші чи найдорожчі речі купували українські зірки, і на що вони готові витрачати чималу суму.

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Аліна Гросу себе балувати покупками не любить – все зароблене вкладає у кар'єру.

Найбільше грошей я витрачаю на творчість. У цьому напрямку є транжирою. Зараз, коли маю підготовку до великого концерту, багато коштів йде на шоу. На одяг та всякі хотілки гроші не витрачу, а ось на творчість – завжди, – зізнається Гросу.

Аліна Гросу всі гроші витрачає на творчість / Фото: instagram.com/alina_grosu

Дивлячись на високі цінники, Анна Трінчер може контролювати себе у всьому, крім придбання сумок.

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Сумка Louis Vuitton! Придбала її у байєра. Дуже люблю цей бренд! Вартість сумки – близько 2000$, це була найдорожча моя покупка. В цілому, я дуже раціонально ставлюся до речей, але сумки — моя слабкість! Я готова витрачати на них багато грошей, – каже Ганна.

Анна Трінчер може похвалитися сумкою відомого бренду / Фото: Инстаграм

Сестри-близнючки з дуету ANNA MARIA ніколи не поскупляться на дорогий подарунок.

Одна з найдорожчих наших покупок – акустична гітара. Її ми вирішили подарувати своєму другові. При цьому він сам грати не вміє. Але в нього в гостях часто бувають артисти та музиканти. Ми вибрали гітару відомого бренду, тому ціна була високою. А якщо говорити про незвичайні покупки, то це чай у Китаї – шен пуер, який був витриманий у землі близько 20 років, – розповідають учасниці музичного дуету.

Знамениті сестри любительки купувати незвичайні сорти чаю / Фото: Инстаграм

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Співачка МЯТА одного разу потрапила до курйозної ситуації та залишила круглу суму в супермаркеті.

Найнезвичайніша і найдорожча покупка – морква за 25 тис. грн. Я купувала в магазині продукти і касир помилково вибила мені дві тонни моркви. Я розраховувалася безконтактною карткою та не подивилася на суму, – ділиться співачка.

МЯТА помилково заплатила за кілька тон овочів / Фото: Инстаграм

Українська виконавиця ТО-МА не може відірватись від вітрин ювелірних магазинів. Але є те, що вона любить купувати більше.

Куди б я не летіла, мої друзі та знайомі знають, що як сувенір, вони завжди можуть розраховувати на шматочок смачного сала. Щоправда, періодично на митниці його хочуть відібрати. Але я відстоюю до останнього, – каже артистка.

TO-MA зізналася, що її справжня пристрасть – прикраси

Співак та композитор NIKITA LOMAKIN на собі заощаджує, але готовий задовольняти "хотілки" всіх своїх рідних.

Дорогі подарунки роблю тільки найближчим. Найдорожче, що є у моєму гардеробі, потягне на 2000 гривень максимум. Для якихось заходів світського характеру користуюсь послугами стиліста. З подарунків – купив для мами дорогий смартфон, а для дівчини – куртку DIESEL за 20 тис. гривень. Виглядає дуже яскраво, – зізнається музикант.

Нікіта ніколи не економить на покупках рідним / Фото: Инстаграм

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