Шахраї торгують криптовалютою від імені Моргенштерна

Шахраї продають токени від імені Моргенштерна / Фото: instagram.com/morgen_shtern
Зловмисники не залишаються осторонь від трендів і створюють сайти, де можна купити токени і криптовалюту від відомого і найбагатшого артиста Росії – Моргенштерна.
Шахраї створюють сайти, через які планують здійснювати продаж цифрової валюти і залишати фанатів репера ні з чим, пише Комерсант.
Зараз таких сайтів вже є кілька – morgentoken.com, morgencoin.com, morgenshterncoin.com. Експерти рекомендують фанатам артиста бути уважнішими, щоб не попастися в пастку шахраїв.
Сам Моргенштерн про ситуацію поки не висловився.
Що таке криптовалюта?
Це цифровий аналог валют. На сьогоднішній день існує вже понад 1 500 різних криптовалют.
Що таке токен?
Токен – це не криптовалюта, хоча і створена за тією ж технологією. Простими словами, це цифровий баланс в активі якого можуть бути їх цінності, гроші, різні послуги, акції підприємств тощо.
Про невдалі покупки зірок в Мережі дивіться відео:
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